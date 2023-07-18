Великобританія розбирає і вивчає російські військові машини, що були захоплені українськими бійцями як трофеї.

Про це повідомляє британське видання Sky News у вівторок, 18 липня.

Головнокомандувач Збройних сил Британії адмірал Тоні Радакін зазначив, що війна Росії проти України стала «тривожним дзвінком» для його збройних сил, вимагаючи від них бути швидшими та більш сміливими.

— Коли ми отримуємо російську техніку або техніку інших країн, що може становити для нас небезпеку в майбутньому, ми ділимося цими знаннями, — заявив він.

Своєю чергою міністр оборони Британії Бен Воллес описав Україну як «бойову лабораторію» для українських військ та їхніх західних союзників, які експериментують з новою зброєю та технологіями для боротьби з російськими загарбниками.

— Але у нас також є вчені, які розкривають деталі, які можуть бути в іншої країни, і це допомагає нам зрозуміти: як працює їхнє обладнання, як ми можемо перемогти його, як ми можемо мати ще кращу броню, як ми можемо порушити їхній зв'язок, як ми можемо гарантувати, що зможемо пробити їхній захист, — додав адмірал.

Нагадаємо, на Соборній площі, біля зруйнованої Миколаївської ОДА 7 липня з’явилася виставка знищеної російської техніки. У колекції експонатів представлено сім штук колишньої бойової техніки. Серед яких представлені, пошкоджені броньовані автомобілі, бронетранспортери та дозорні машини для розвідування.