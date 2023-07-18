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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім нагадав, що Миколаївщина готова приєднатися до «зернового коридору», проте Росія не зацікавлена в світовій продовольчій безпеці.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону

Коментуючи рішення Росії щодо відмови продовження дії «зернової угоди» Віталій Кім зазначив, що у цієї країни «мінливе ставлення до процесу».

— Наші порти готові до зернової угоди, але росіяни виходять, заходять. У них таке мінливе ставлення до цього процесу. Вони не зацікавлені в тому, щоб була продовольча безпека у світі. Навіть коли вони погодились з зерновою угодою, вони тримали кораблі на рейді і не пропускали достатню кількість. Вони шантажують увесь світ цим питанням. Ми готові до приєднання до зернового коридору, проте все одно є проблеми з пропускною спроможністю, яку обмежують росіяни, — сказав ВІталій Кім.

Зазначимо, що Росія офіційно відмовилася продовжити дію «зернової угоди», термін якої закінчився 17 липня. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він заявив, що Росія негайно повернеться до угоди, якщо її вимоги будуть виконані.

Раніше повідомлялося, що Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.

Станом на 30 червня Туреччина не змогла евакуювати шість своїх суден, які заблоковані в портах Миколаївського регіону.

Також повідомлялося, що майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.