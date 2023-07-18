Малий та середній бізнес поступово відновлюються, зростає ділова активність у тих галузях економіки, які важливі для країни у стані війни.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості, інформуючи про актуальні на ринку праці вакансії.

За даними Державної служби зайнятості, топ 10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій виглядає так:

Продавець-консультант — 15 323 вакансій;

Водій — 8 409 ;

Менеджер з продажу — 7 350

Бухгалтер — 5 793

Кухар — 5 553

Інженер — 4 742

Лікар — 3 390

Вантажник — 3 268

Швачка — 2 693

Фармацевт — 2 432.

Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях становить:

продавець-консультант — 100 тисяч гривень;

менеджер з продажу — 275 тисяч гривень;

водій — 120 тисяч гривень;

бухгалтер — 107,5 тисяч гривень;

кухар — 115 тисяч гривень;

інженер — 140 тисяч гривень;

лікар — 100 тисяч гривень;

вантажник — 35 тисяч гривень;

швачка — 54 тисячі гривень;

фармацевт — 64 тисячі гривень.

Щодо вакансій, які подаються роботодавцями безпосередньо до Державної служби зайнятості, то у регіональному розрізі найбільша кількість вакансій зареєстрована у місті Київ, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

Нагадаємо, що станом на лютий 2023 року у Державному центрі зайнятості було офіційно зареєстровано 156 тисяч безробітних українців.