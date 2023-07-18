Малий та середній бізнес поступово відновлюються, зростає ділова активність у тих галузях економіки, які важливі для країни у стані війни.
Про це повідомляє Державна служба зайнятості, інформуючи про актуальні на ринку праці вакансії.
За даними Державної служби зайнятості, топ 10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій виглядає так:
Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях становить:
Щодо вакансій, які подаються роботодавцями безпосередньо до Державної служби зайнятості, то у регіональному розрізі найбільша кількість вакансій зареєстрована у місті Київ, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.
Нагадаємо, що станом на лютий 2023 року у Державному центрі зайнятості було офіційно зареєстровано 156 тисяч безробітних українців.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Малий та середній бізнес поступово відновлюються, зростає ділова активність у тих галузях економіки, які важливі для країни у стані війни.
Про це повідомляє Державна служба зайнятості, інформуючи про актуальні на ринку праці вакансії.
За даними Державної служби зайнятості, топ 10 професій за кількістю наявних пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій виглядає так:
Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях становить:
Щодо вакансій, які подаються роботодавцями безпосередньо до Державної служби зайнятості, то у регіональному розрізі найбільша кількість вакансій зареєстрована у місті Київ, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.
Нагадаємо, що станом на лютий 2023 року у Державному центрі зайнятості було офіційно зареєстровано 156 тисяч безробітних українців.