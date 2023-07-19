Уряд Японії планує заборонити експорт до Росії дизельних та бензинових автомобілів, зокрема вживаних, з об'ємом двигуна понад 1,9 літра.

Під обмеження потраплять також усі гібридні машини та електромобілі, пише Yomiuri.

Таким чином Японія посилить ефективність економічних санкцій проти РФ, як це вже зробили США та Європейський Союз.

Відповідну постанову щодо обмежень через вторгнення Росії в Україну Кабінет міністрів має схвалити у липні, а в серпні вона набуде чинності.

Нагадаємо, Японія поставить Україні нелетальне спорядження. Маються на увазі системи виявлення БПЛА.

Також раніше уряд Японії висловився про готовність надати Україні 5,5 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.