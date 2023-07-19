Миколаїв посідає останнє місце у рейтингу якості водопостачання серед інших українських міст.

Про це стало відомо з результатів соціологічного опитування Міжнародним республіканським інститутом США.

В опитуванні щодо оцінки якості водопостачання, яке проводилось серед миколаївців, містяни відповіли по критеріях:

відмінно — 3%;

добре — 37%;

середньо — 27%;

погано — 16%;

жахливо — 13%;

послуга недоступна — 2%.

За цим показником Миколаїв на останньому місці серед усіх обласних центрів України.

У графіку опитування наголошується, що через зміни у складі населення в досліджуваних обласних центрах внаслідок війни порівняння тенденцій слід трактувати з обережністю.

Нагадаємо, в рамках програми «Фронт питної води», у Корабельному районі Миколаєва встановили станцію очищення питної води.