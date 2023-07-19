Миколаїв посідає останнє місце у рейтингу якості водопостачання серед інших українських міст.
Про це стало відомо з результатів соціологічного опитування Міжнародним республіканським інститутом США.
В опитуванні щодо оцінки якості водопостачання, яке проводилось серед миколаївців, містяни відповіли по критеріях:
відмінно — 3%;
добре — 37%;
середньо — 27%;
погано — 16%;
жахливо — 13%;
послуга недоступна — 2%.
За цим показником Миколаїв на останньому місці серед усіх обласних центрів України.
У графіку опитування наголошується, що через зміни у складі населення в досліджуваних обласних центрах внаслідок війни порівняння тенденцій слід трактувати з обережністю.
Нагадаємо, в рамках програми «Фронт питної води», у Корабельному районі Миколаєва встановили станцію очищення питної води.
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Миколаїв посідає останнє місце у рейтингу якості водопостачання серед інших українських міст.
Про це стало відомо з результатів соціологічного опитування Міжнародним республіканським інститутом США.
В опитуванні щодо оцінки якості водопостачання, яке проводилось серед миколаївців, містяни відповіли по критеріях:
відмінно — 3%;
добре — 37%;
середньо — 27%;
погано — 16%;
жахливо — 13%;
послуга недоступна — 2%.
За цим показником Миколаїв на останньому місці серед усіх обласних центрів України.
У графіку опитування наголошується, що через зміни у складі населення в досліджуваних обласних центрах внаслідок війни порівняння тенденцій слід трактувати з обережністю.
Нагадаємо, в рамках програми «Фронт питної води», у Корабельному районі Миколаєва встановили станцію очищення питної води.