Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик провів зустріч із представниками міжнародних організацій ACTED та REACH, які надають підтримку постраждалим районам.

На своїй сторінці у Facebook він розповів, що під час зустрічі підписав меморандум з ACTED.

У рамках меморандуму передбачається надання гуманітарної допомоги, евакуація, розміщення внутрішньо переміщених осіб на території області та відновлення громадських будівель.

— Під час зустрічі обговорили проблемні питання та гуманітарні потреби мешканців регіону, зокрема, для відновлення постраждалих від російської агресії територій та житла для населення регіону. А також механізми комунікації між благодійними організаціями та місцевим самоврядуванням, — написав Антон Табунщик.

Нагадаємо, нещодавно, 12 червня, Миколаїв підписав меморандум про співпрацю з французькою організацією «‎Нарбона-Україна»‎.

Раніше, 6 травня, Миколаїв спільно з данським містом Ольборг підписали меморандум, що передбачає співпрацю у галузях економіки, освіти, культури тощо.

Також, під час Міжнародного Саміту міст та регіонів, Миколаївська область підписала договір про двосторонню співпрацю з польським Західнопоморським Воєводством, що передбачає взаємодопомогу в ряді сфер.

До того, представниками Очаківської міської ради, Асоціації міст України та Королівства Нідерландів було підписано тристоронній меморандум про співробітництво.