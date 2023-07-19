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На Миколаївщині в селищі Коблево реорганізують три ліцеї. Вони матимуть статус гімназій.

Відповідний проект рішення розміщено на сайті сільської ради.

З 1 вересня цього року пропонують реорганізувати:

Анатолівський ліцей Коблівської сілської ради в Анатолівську гімназію;

Український ліцей в Українську гімназію;

Тузлівський ліцей в Тузлівську гімназію.

Також мають вирішити питання підвозу дітей до інших закладів освіти.

Нагадаємо, що виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік навчальних закладів, які будуть працювати у 2023-2024 році.