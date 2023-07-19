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У Новій Одесі на сім гривень підвищиться вартість проїзду по місту. З 1 серпня містяни сплачуватимуть 15 гривень за поїздку.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні виконкому.

Зазначається, що до міської ради звернулось керівництво товариства з додатковою відповідальністю «Автомобіліст» з проханням переглянути тариф на послуги з перевезення пасажирів по місту Нова Одеса.

Виконкомом було вирішено на маршруті №1 «вулиця Леваневського – вулиця Ювілейна» встановити тариф у розмірі 15 гривень.

Зазначимо, що відповідно до рішення 2021 року у Новій Одесі проїзд коштував 8 гривень.

Нагадаємо, що у Миколаєві з 21 липня зросла вартість проїзду в автобусах, що курсують на міських маршрутах загального користування. Ціна проїзду зросла від 7-10 грн до 12-20 грн.