Як і в інших регіонах, у Миколаївській області впроваджується Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?», ініційована першою леді України Оленою Зеленською.
Мета кампанії – сприяти формуванню в суспільстві культури піклування про ментальне здоров’я, дати розуміння та показати інструменти, які допоможуть українцям дбати про свій внутрішній стан.
Щоб зрозуміти з якими викликами стикаються мешканці Миколаївщини проводиться опитування щодо потреб у сфері забезпечення ментального благополуччя.
Долучитись до анкетування можна за посиланням:
Зазначимо, що за даними соціологічних досліджень, понад 90% українців мали хоча б один із симптомів тривожного розладу, а 57% перебувають у зоні ризику розвитку ментальних порушень. Українці не мають звички звертатися до фахівця: 31% громадян не вважають свої проблеми достатніми для цього. Зараз це основний бар’єр на шляху звернення по психологічну допомогу.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Як і в інших регіонах, у Миколаївській області впроваджується Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?», ініційована першою леді України Оленою Зеленською.
Мета кампанії – сприяти формуванню в суспільстві культури піклування про ментальне здоров’я, дати розуміння та показати інструменти, які допоможуть українцям дбати про свій внутрішній стан.
Щоб зрозуміти з якими викликами стикаються мешканці Миколаївщини проводиться опитування щодо потреб у сфері забезпечення ментального благополуччя.
Долучитись до анкетування можна за посиланням:
Зазначимо, що за даними соціологічних досліджень, понад 90% українців мали хоча б один із симптомів тривожного розладу, а 57% перебувають у зоні ризику розвитку ментальних порушень. Українці не мають звички звертатися до фахівця: 31% громадян не вважають свої проблеми достатніми для цього. Зараз це основний бар’єр на шляху звернення по психологічну допомогу.