Як і в інших регіонах, у Миколаївській області впроваджується Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?», ініційована першою леді України Оленою Зеленською.

Мета кампанії – сприяти формуванню в суспільстві культури піклування про ментальне здоров’я, дати розуміння та показати інструменти, які допоможуть українцям дбати про свій внутрішній стан.

Щоб зрозуміти з якими викликами стикаються мешканці Миколаївщини проводиться опитування щодо потреб у сфері забезпечення ментального благополуччя.