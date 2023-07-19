Російські окупанти заявили, що готують штурм Запорізької АЕС із використанням важкого озброєння. У Головному управлінні розвідки України попередили про нові провокації загарбників.
Про це повідомляє прес-служба ГУР.
За даними розвідників, «департамент військової контррозвідки» ФСБ поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки та оборони штурму ЗАЕС.
Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України».
У ГУР вважають, що поширення такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. За наявною інформацією розвідників, наразі готуються імітаційні обстріли станції, щоб звинуватити у них Україну.
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
6 липня очільник ГУР заявив, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.
Як відомо, в Миколаївській області готові прийняти всіх евакуйованих людей в разі підриву Запорізької атомної електростанції. Раніше в області відпрацювали план евакуації та інформування населення на випадок ймовірного підриву на Запорізькій атомній електростанції.
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Російські окупанти заявили, що готують штурм Запорізької АЕС із використанням важкого озброєння. У Головному управлінні розвідки України попередили про нові провокації загарбників.
Про це повідомляє прес-служба ГУР.
За даними розвідників, «департамент військової контррозвідки» ФСБ поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки та оборони штурму ЗАЕС.
Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України».
У ГУР вважають, що поширення такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС. За наявною інформацією розвідників, наразі готуються імітаційні обстріли станції, щоб звинуватити у них Україну.
Нагадаємо, 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
6 липня очільник ГУР заявив, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.
Як відомо, в Миколаївській області готові прийняти всіх евакуйованих людей в разі підриву Запорізької атомної електростанції. Раніше в області відпрацювали план евакуації та інформування населення на випадок ймовірного підриву на Запорізькій атомній електростанції.