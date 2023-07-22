Президент США Джо Байден заявив, що низка найбільших технологічних компаній, включаючи Amazon, Google, Meta і Microsoft, взяли на себе зобов’язання вжити безпекових заходів у сфері штучного інтелекту (ШІ), розроблених за посередництва Білого дому.

Про це повідомляє Голос Америки.

За словами Байдена, ці зобов’язання є важливим кроком на шляху до управління величезними можливостями та ризиками, пов’язаними з новою технологією.

Добровільні зобов’язання, взяті сімома американськими компаніями, мають гарантувати безпеку ШІ-продуктів ще до їхнього випуску.

Деякі зобов’язання передбачають нагляд за роботою комерційних систем штучного інтелекту, але не уточнюється, хто проводитиме аудит технології.

— Ці зобов’язання — багатообіцяючий крок, але попереду ще багато спільної роботи, — заявив глава Білого дому.

Системи генеративного штучного інтелекту, здатні створювати тексти, зображення та інші медіадані, що практично не відрізняються від створюваних людиною, викликають захват у багатьох людей. Проте одночасно виникла стурбованість з приводу їхньої здатності вводити людей в оману та поширювати дезінформацію.

Чотири технологічні гіганти, а також компанія OpenAI — розробник чат-бота ChatGPT — та стартапи Anthropic та Inflection взяли на себе зобов’язання проводити тестування, у тому числі незалежними експертами, для захисту від основних ризиків, включаючи біологічну та кібербезпеку.

Раніше поліції Нью-Йорка вдалося ідентифікувати та затримати торговця наркотиками завдяки моделі штучного інтелекту Rekor.