За останню добу українські захисники ліквідували ще 660 окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення — близько 242 620.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 липня.
Серед знищеної за день техніки та озброєння ворога — 17 артсистем, 13 ББМ, 11 танків, 5 безпілотників і 9 крилатих ракет, які вчора збили над Одесою під час масованої нічної атаки на місто.
Загальні бойові втрати росіян у повномасштабній війні проти України склали:
Нагадаємо, Україна відвоювала вже близько половини своїх територій, які були окуповані Росією з початку повномасштабного вторгнення.
|
Імператор без гріхаСтаніслав Мартиросов
|
Путін давно програв, бо недооцінив українську ідентичністьТарас Кремінь
|
Список компаній, які залишилися на російському ринку, ще й досі досить великийМаксим Гардус
За останню добу українські захисники ліквідували ще 660 окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення — близько 242 620.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 липня.
Серед знищеної за день техніки та озброєння ворога — 17 артсистем, 13 ББМ, 11 танків, 5 безпілотників і 9 крилатих ракет, які вчора збили над Одесою під час масованої нічної атаки на місто.
Загальні бойові втрати росіян у повномасштабній війні проти України склали:
Нагадаємо, Україна відвоювала вже близько половини своїх територій, які були окуповані Росією з початку повномасштабного вторгнення.