За останню добу українські захисники ліквідували ще 660 окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення — близько 242 620.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 24 липня.

Серед знищеної за день техніки та озброєння ворога — 17 артсистем, 13 ББМ, 11 танків, 5 безпілотників і 9 крилатих ракет, які вчора збили над Одесою під час масованої нічної атаки на місто.

Загальні бойові втрати росіян у повномасштабній війні проти України склали:

танки — 4 162 (+11);

бойові броньовані машини — 8 118 (+13);

артилерійські системи — 4 675 (+17);

РСЗВ — 697;

засоби ППО — 452 (+1);

літаки — 315;

гелікоптери — 310;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 963 (+5);

крилаті ракети — 1 307 (+9);

кораблі/катери — 18;

автомобільна техніка та автоцистерни — 7 182 (+10);

спеціальна техніка — 698 (+2).

Нагадаємо, Україна відвоювала вже близько половини своїх територій, які були окуповані Росією з початку повномасштабного вторгнення.