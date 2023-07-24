В Ірані презентували модернізовану версію іранського безпілотника «Shahid-149 Gaza».

Про це повідомляє IRNA.

Безпілотник презентували на авіабазі Мартир Карімі у місті Кашан. У звітах стверджується, що безпілотник оснащений новою системою шасі та вузлом підвіски.

— Shahid-149 Gaza, виготовлений Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, був представлений у травні 2021 року. Це — вдосконалений висотний безпілотний бойовий літак із тривалим терміном служби, здатний літати понад 35 годин і долати 7000 кілометрів за одну місію, — пише видання.

Іранські військові покладаються на цей літак для покращення свого потенціалу розвідки, спостереження та розвідки, зазначає IRNA.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Росії на території особливої економічної зони «Алабуга» у Татарстані організовано масове складання бойових дронів Shahed-136 з іранських компонентів для російської армії.

Нагадаємо, що Іран заявив, що створив гіперзвукову ракету «Fattah», здатну рухатися зі швидкістю, що в 15 разів перевищує швидкість звуку.

Раніше повідомлялося, що країни Євросоюзу мають намір продовжити санкції проти Ірану за розробку та будівництво балістичних ракет, термін дії яких закінчиться у жовтні 2023 року.