Керівник Грузино-російського громадського центру імені Євгенія Примакова в Тбілісі Дмитро Лорткіпанідзе заявив про наміри відкриття нового вишу в Грузії на російські гроші.

Про це пише видання «‎Эхо Кавказа»‎.

За його словами, навчання в університеті буде безкоштовним, а витрати з фінансування та повного укомплектування вишу візьме на себе РФ.

— Зараз конкретно обговорюється питання створення грузинсько-російського університету. На даному етапі ми підшукуємо відповідне місце для розміщення цього навчального закладу, — сказав Дмитро Лорткіпанідзе. У Тбілісі розцінюють спробу відкрити російський виш у Тбілісі як нову хвилю експансії Росії й наголошують, що подібні університети створюють розширення впливу російської політики в Грузії. За словами експертів сфери освіти «‎російська імперія»‎ використовує освіту як ідеологічний механізм. А відкриття російського вишу в Грузії означає, що грузинська сторона проводить російські інтереси. Нагадаємо, Грузія видала дозвіл на польоти російській авіакомпанії Red Wings.

Раніше країна дозволила авіакомпанії Georgian Airways виконувати рейси у напрямку Росії.

Також повідомлялося, що 19 травня у Тбілісі прилетів перший з 2019 року літак із Москви російської авіакомпанії «Азимут». Перший рейс зустріли акцією протесту під аеропортом опозиційні активісти з гаслами «Російський корабель не доставить нас до Євросоюзу»