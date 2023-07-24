Росіяни модернізували понад сотню ракет Х-22 та Х-32, якими у ніч на 23 липня обстріляли Одесу.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.
— Маючи на збереженні великі запаси ракет Х-22, вони намагаються їх покращити, оскільки до цього моменту ми спостерігали їх руйнування в повітрі. Зрозуміло, що з початку повномасштабного вторгнення вони використали досить великий заготовлений потенціал. До цього процесу вони готувалися, на відміну від України. Вони нарощували потенціал свідомо, збільшували кількість відповідно своїх стратегічних планів і зараз, на скільки мені відомо, то мова йде про понад сотню таких ракет, — сказала вона.
Раніше розвідка повідомила, що Росія модернізує деякі види ракет, зокрема Х-22 й «Онікс», і відновила використання комплексів «Бастіон». Після модернізації росіяни знову відновили використання комплексів «Бал» і «Бастіон», які застосовують проти цивільних об’єктів.
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Росіяни модернізували понад сотню ракет Х-22 та Х-32, якими у ніч на 23 липня обстріляли Одесу.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.
— Маючи на збереженні великі запаси ракет Х-22, вони намагаються їх покращити, оскільки до цього моменту ми спостерігали їх руйнування в повітрі. Зрозуміло, що з початку повномасштабного вторгнення вони використали досить великий заготовлений потенціал. До цього процесу вони готувалися, на відміну від України. Вони нарощували потенціал свідомо, збільшували кількість відповідно своїх стратегічних планів і зараз, на скільки мені відомо, то мова йде про понад сотню таких ракет, — сказала вона.
Раніше розвідка повідомила, що Росія модернізує деякі види ракет, зокрема Х-22 й «Онікс», і відновила використання комплексів «Бастіон». Після модернізації росіяни знову відновили використання комплексів «Бал» і «Бастіон», які застосовують проти цивільних об’єктів.