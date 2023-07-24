У Вознесенську перейменували вулиці, які мали назви повязані з країною-агресором Росією.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому, повідомляють «НикВести».
Зазначається, що рішення має на меті зменшити інформаційний та культурологічний вплив московського наративу на світогляд жителів громади Вознесенська, а також унеможливити агітаційно-пропагандистську діяльність вороже налаштованих до України людей.
У місті перейменовано вулиці:
Нагадаємо, що у серпні минулого року депутати Вознесенської міської ради ухвалили рішення щодо перейменування вулиць та провулків у місті Вознесенську та у селі Ракове Вознесенського району.
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У Вознесенську перейменували вулиці, які мали назви повязані з країною-агресором Росією.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому, повідомляють «НикВести».
Зазначається, що рішення має на меті зменшити інформаційний та культурологічний вплив московського наративу на світогляд жителів громади Вознесенська, а також унеможливити агітаційно-пропагандистську діяльність вороже налаштованих до України людей.
У місті перейменовано вулиці:
Нагадаємо, що у серпні минулого року депутати Вознесенської міської ради ухвалили рішення щодо перейменування вулиць та провулків у місті Вознесенську та у селі Ракове Вознесенського району.