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У Вознесенську перейменували вулиці, які мали назви повязані з країною-агресором Росією.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому, повідомляють «НикВести».

Зазначається, що рішення має на меті зменшити інформаційний та культурологічний вплив московського наративу на світогляд жителів громади Вознесенська, а також унеможливити агітаційно-пропагандистську діяльність вороже налаштованих до України людей.

У місті перейменовано вулиці:

Космодем'янської Зої на Єдності;

Пушкінську на Софіївську;

Провулок Кошового Олега на вулицу Кошового Олега.

Нагадаємо, що у серпні минулого року депутати Вознесенської міської ради ухвалили рішення щодо перейменування вулиць та провулків у місті Вознесенську та у селі Ракове Вознесенського району.