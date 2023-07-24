Міжнародна організація ZOA з Нідерландів допомагатиме громадам Миколаївщини у відновленні пошкоджених будинків, які постраждали внаслідок російської військової агресії.

Про це повідомили в прес-службі Первомайської селищної громади.

За допомогою програми міжнародної організації — планується відновити близько 500 пошкоджених об'єктів.

— Минулого тижня представники ZOA провели зустрічі з представниками громади Первомайська та оглянули об'єкти інфраструктури, пошкоджені обстрілами.Крім того, представники ZOA поспілкувались з представниками приватного сектору аби дізнатись про потреби в відбудові домогосподарств, – зазначається в повідомлені.

Основними критеріями для участі в програмі будуть постійне або тривале проживання в громаді, належність до соціальних категорій та легкий або середній ступінь пошкодження, що є у будівлі.

ZOA – це міжнародна організація, що спеціалізується на наданні допомоги та відновленні, з базою в Нідерландах та активною діяльністю у 15 країнах. Україна стала першою європейською країною, де ZOA розпочала свою роботу, фокусуючись спочатку на підтримці вимушених переселенців.

Нагадаємо, що благодійний фонд «OpenDoorUkraine. NL» з Нідерландів планує відновити багатоквартирні будинки у Шевченківській громаді, які постраждали внаслідок російської військової агресії.