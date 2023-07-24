На Миколаївщині минулого тижня, з 17 липня по 23 липня, народилось 108 дітей. З них одна двійня.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Водночас з 14 липня по 21 липня 42 дитини народилися у Миколаєві.

«Серед немовлят, які побачили світ протягом тижня, 53 дівчини та 55 хлопців. З найменшою вагою 700 грамів народилася дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №3», — йдеться в повідомленні.

Дані щотижня актуалізуються та оновлюються.

Нагадаємо, директорка Новопетрівської спецшколи під час примусової депортації дітей в Росію поїхала зі своїми вихованцями, звідки змогла вивезти їх до Грузії.