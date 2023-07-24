Підозру в державній зраді отримав чинний народний депутат України від забороненої «Опозиційної платформи — За життя». Його заводи, ймовірно, постачали паливо російській армії.

Про це йдеться в матеріалах СБУ та ДБР.

Зазначимо, СБУ не називає ім'я депутата, але, судячи з опублікованих фото й розслідування проекту «‎Схеми»‎‎, йдеться про Олександра Пономарьова.

«‎Встановлено, що під час повномасштабного вторгнення РФ цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором»‎, — пишуть в СБУ.

Зокрема, підозрюваний перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством та відкрив рахунки у місцевих «‎філіях»‎ банківських установ РФ.

Крім того, за даними силовиків, заводи депутата постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування російських фортифікаційних споруд.

«‎Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України»‎, — зазначили в СБУ.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності народного депутата на користь РФ.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває досудове розслідування, а підозрюваному загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше суд заочно арештував екснардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна за підозрою у держзраді.