Підозру в державній зраді отримав чинний народний депутат України від забороненої «Опозиційної платформи — За життя». Його заводи, ймовірно, постачали паливо російській армії.
Про це йдеться в матеріалах СБУ та ДБР.
Зазначимо, СБУ не називає ім'я депутата, але, судячи з опублікованих фото й розслідування проекту «Схеми», йдеться про Олександра Пономарьова.
«Встановлено, що під час повномасштабного вторгнення РФ цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором», — пишуть в СБУ.
Зокрема, підозрюваний перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством та відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ РФ.
Крім того, за даними силовиків, заводи депутата постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування російських фортифікаційних споруд.
«Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України», — зазначили в СБУ.
Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності народного депутата на користь РФ.
Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває досудове розслідування, а підозрюваному загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, раніше суд заочно арештував екснардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна за підозрою у держзраді.
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Підозру в державній зраді отримав чинний народний депутат України від забороненої «Опозиційної платформи — За життя». Його заводи, ймовірно, постачали паливо російській армії.
Про це йдеться в матеріалах СБУ та ДБР.
Зазначимо, СБУ не називає ім'я депутата, але, судячи з опублікованих фото й розслідування проекту «Схеми», йдеться про Олександра Пономарьова.
«Встановлено, що під час повномасштабного вторгнення РФ цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором», — пишуть в СБУ.
Зокрема, підозрюваний перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством та відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ РФ.
Крім того, за даними силовиків, заводи депутата постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки РФ і надавали техніку для облаштування російських фортифікаційних споруд.
«Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України», — зазначили в СБУ.
Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності народного депутата на користь РФ.
Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Триває досудове розслідування, а підозрюваному загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, раніше суд заочно арештував екснардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна за підозрою у держзраді.