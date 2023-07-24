Морські піхотинці знищили бронетранспортер, який окупанти лишили на полі бою.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Зазначається, що це робота підрозділу морпіхів «Сови». Як видно із відео, ворожий БТР був знищений за допомогою дрона-камікадзе.

Нагадаємо, що у річницю створення 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 20 липня, вийшов документальний фільм про військову частину «Наш день».