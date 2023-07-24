Морські піхотинці знищили бронетранспортер, який окупанти лишили на полі бою.
Відео опублікували на фейсбук-сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Зазначається, що це робота підрозділу морпіхів «Сови». Як видно із відео, ворожий БТР був знищений за допомогою дрона-камікадзе.
Нагадаємо, що у річницю створення 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 20 липня, вийшов документальний фільм про військову частину «Наш день».
Крім того, окупанти з російської роти «Шторм» розповсюдили відео зі скаргами на умови проживання та ставлення командування. Після цього бійці миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вдарили по будівлі та знищили її разом з особовим складом ворога.
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Морські піхотинці знищили бронетранспортер, який окупанти лишили на полі бою.
Відео опублікували на фейсбук-сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Зазначається, що це робота підрозділу морпіхів «Сови». Як видно із відео, ворожий БТР був знищений за допомогою дрона-камікадзе.
Нагадаємо, що у річницю створення 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 20 липня, вийшов документальний фільм про військову частину «Наш день».
Крім того, окупанти з російської роти «Шторм» розповсюдили відео зі скаргами на умови проживання та ставлення командування. Після цього бійці миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вдарили по будівлі та знищили її разом з особовим складом ворога.