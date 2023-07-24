За інформацією руху «Кримські партизани» на складі, який підірвали у тимчасово окупованому Криму, могла бути партія російських надзвукових ракет П-800 «Онікс».
Повідомляється, що завданий збиток оцінюється в сотні мільйонів доларів. Вартість однієї ракети становить від 1,25 до 1,3 мільйона доларів.
У свою чергу голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук зазначив, що інформація про знищення «Оніксів» уточнюється.
Нагадаємо, що у ніч на 24 липня з'явилася інформація, що у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи, а також були чутні постріли. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про влучання безпілотників у склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі.
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За інформацією руху «Кримські партизани» на складі, який підірвали у тимчасово окупованому Криму, могла бути партія російських надзвукових ракет П-800 «Онікс».
Повідомляється, що завданий збиток оцінюється в сотні мільйонів доларів. Вартість однієї ракети становить від 1,25 до 1,3 мільйона доларів.
У свою чергу голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук зазначив, що інформація про знищення «Оніксів» уточнюється.
Нагадаємо, що у ніч на 24 липня з'явилася інформація, що у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи, а також були чутні постріли. Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про влучання безпілотників у склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі.