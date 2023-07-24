З 1 серпня діти, які досягли віку 14 років, зможуть самостійно звертатися за безоплатною юридичною допомогою.

Зробити це можна буде онлайн, офлайн або телефоном, повідомляє освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Підлітки зможуть самостійно звертатися по вторинну правову допомогу до бюро правової допомоги, а також матимуть можливість звернутися до суду.

Отримати юридичну допомогу можна буде:

у контактному центрі системи безоплатної правової допомоги за номером 0-800-213-103 в будні з 8:00 до 18:00;

зателефонувавши через Telegram на номер +380677213103;

«‎ Безоплатна правова допомога »‎ ; у телеграм-боті

у найближчому бюро правової допомоги (адреси за посиланням).