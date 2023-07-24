В Одесу найближчими днями прибуде місія ЮНЕСКО, яка проведе попередню оцінку пошкоджень об’єктів культурної спадщини.

Про це Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє у Телеграмі.

— В Організації підкреслили, що умисне завдання ударів по культурних об'єктах та їхнє знищення й пошкодження можна прирівняти до воєнного злочину. Проте Росія досі має членство в ЮНЕСКО, – сказано в повідомленні.

У МКІП очікують активних дій задля збереження та відновлення культурного спадку та закликають виключити Росію зі складу країн-учасниць організації.

Нагадаємо, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області. Загарбники випустили 19 ракет різного типу.

Удар припав на історичний центр Одеси, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, унаслідок атаки в Одесі пошкоджено 29 пам'яток національного та місцевого значення.