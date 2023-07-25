Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг визнали винною в непокорі поліції, за рішенням суду вона повинна буде виплатити штрафи.

Про це повідомляє шведське видання Aftonbladet.

Грета Тунберг та інші активісти були затримані після того, як 19 червня вони зупинили рух на нафтовому терміналі в порту Мальме.

Дівчина визнала, що брала участь в акції протесту і не виконала наказ поліції покинути місце протесту під час акції. Разом з тим активістка не визнала себе винною і заявила, що діяла через необхідність.

— Мої дії виправдані. Я вважаю, що ми перебуваємо в надзвичайній ситуації, яка загрожує життю, здоров'ю та майну. Незліченна кількість людей і громад є під загрозою як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, — заявила вона суду.

Утім, суд оголосив, що її засуджено до щоденного штрафу за непокору правоохоронним органам. Йдеться про 30 щоденних штрафів по 50 шведських крон (близько 4,50 євро). Крім того, вона має сплатити 1000 шведських крон (близько 87 євро) до фонду допомоги жертвам злочинів.

За межами суду Грета Тунберг зустрілася з пресою і назвала вирок абсурдним.

— Абсурдним є те, що ті, хто діє відповідно до науки, повинні платити за це ціну... У той час як індустрія викопного палива може спалити наше сьогодення і майбутнє, — заявила вона.

Дівчина зазначила, що буде продовжувати свої акції, однак не подаватиме апеляцію на вирок.ʼ

Нагадаємо, Біля регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» планують облаштувати візит-центр для відвідувачів, у якому проводитимуть еколого-просвітні заходи, щоб розповідати відпочиваючим про парк, його природоохоронне значення, знайомити з природою Миколаївщини.