Служба безпеки України заявила про проведення багатоетапної спецоперації із викриття агентурної мережі ФСБ у Херсоні. У результаті вдалося затримати російської спецслужби, що тримав «на зв’язку» до десяти інформаторів у регіоні.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

За матеріалами справи, всі завербовані були місцевими жителями, які підтримували збройну агресію РФ проти України. Завдання цієї агентурної мережі полягало в передачі Росії актуальної інформації про підрозділи ЗСУ у прифронтових районах Херсонщини.

Зокрема, інформатори намагалися виявити можливі бойові позиції реактивних систем залпового вогню «Град» та іноземних гаубиць М777. Усі зібрані дані вони мали передавати резиденту, а той мав надсилати їх своєму куратору з ФСБ.

Співробітники СБУ викрили мережу й затримали її керівника «на гарячому» під час спроби передачі інформації агресору.

За даними слідства, затриманим агентом ФСБ виявився місцевий житель, що потрапив у поле зору російської спецслужби ще на початку 2000-х. Тоді він часто приїздив до РФ у власних справах. Згодом на нього вийшов представник ФСБ і запропонував негласну співпрацю.

Ще до початку повномасштабного вторгнення зловмисник повернувся до України і влаштувався в одну із приватних охоронних фірм у Херсоні. А після 24 лютого 2022 року на зв’язок із ним дистанційно вийшов представник ФСБ, який визначив основні завдання у війні проти України.

Під час обшуків у чоловіка виявили засоби комунікації, через які він контактував із росіянами. Також у нього вилучили пістолет, використані гільзи й російське «посвідчення».

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада. Зараз зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ РФ та готував ракетний удар по будівлях управління Служби безпеки та оборонного заводу у Миколаєві.