Якщо вдасться розв'язати низку технічних питань, пов'язаних зі спустошенням Каховського водосховища, знищену росіянами Каховську ГЕС можуть не відбудовувати.
Про це генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота сказав в інтервʼю виданню Forbes.
У липні уряд ухвалив постанову про експериментальний проєкт початку відбудови Каховської ГЕС, який передбачає два етапи.
Лише після цього розпочнеться будівництво нової гідроелектростанції.
На запитання журналіста, чи доцільно взагалі відбудовувати ГЕС з огляду на розвиток energy storage, Сирота пояснив, що з існуванням водосховища повʼязані кілька питань:
— Якщо ми зможемо розвʼязувати ці питання без відновлення Каховської ГЕС, тоді можна буде обговорювати, чи є доцільним будівництво гідроелектростанції. Проте наразі ГЕС — єдине розвʼязання цих проблем, – зазначив Ігор Сирота.
|
Імператор без гріхаСтаніслав Мартиросов
|
Путін давно програв, бо недооцінив українську ідентичністьТарас Кремінь
|
Список компаній, які залишилися на російському ринку, ще й досі досить великийМаксим Гардус
Якщо вдасться розв'язати низку технічних питань, пов'язаних зі спустошенням Каховського водосховища, знищену росіянами Каховську ГЕС можуть не відбудовувати.
Про це генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота сказав в інтервʼю виданню Forbes.
У липні уряд ухвалив постанову про експериментальний проєкт початку відбудови Каховської ГЕС, який передбачає два етапи.
Лише після цього розпочнеться будівництво нової гідроелектростанції.
На запитання журналіста, чи доцільно взагалі відбудовувати ГЕС з огляду на розвиток energy storage, Сирота пояснив, що з існуванням водосховища повʼязані кілька питань:
— Якщо ми зможемо розвʼязувати ці питання без відновлення Каховської ГЕС, тоді можна буде обговорювати, чи є доцільним будівництво гідроелектростанції. Проте наразі ГЕС — єдине розвʼязання цих проблем, – зазначив Ігор Сирота.