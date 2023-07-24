Якщо вдасться розв'язати низку технічних питань, пов'язаних зі спустошенням Каховського водосховища, знищену росіянами Каховську ГЕС можуть не відбудовувати.

Про це генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота сказав в інтервʼю виданню Forbes.

У липні уряд ухвалив постанову про експериментальний проєкт початку відбудови Каховської ГЕС, який передбачає два етапи.

проєктування тимчасових гребель Каховського гідровузла і будівництво підпірної споруди біля Дніпровської ГЕС;

обстеження й демонтаж зруйнованих споруд, розробку проєкту будівництва Каховської ГЕС і зведення тимчасової греблі (після деокупації).

Лише після цього розпочнеться будівництво нової гідроелектростанції.

На запитання журналіста, чи доцільно взагалі відбудовувати ГЕС з огляду на розвиток energy storage, Сирота пояснив, що з існуванням водосховища повʼязані кілька питань:

Як покрити дефіцит води в Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, які залежали від постачання із Каховського водосховища? Херсонська область втратила 94% води для сільського господарства та промисловості. Втрата Дніпропетровської області — 64%, Запорізької — 70%. Повноцінної альтернативи немає.

Як компенсувати втрату зрошувальної системи, яка живилась із Каховського водосховища? Також без Каховського водосховища неможливо відновити водопостачання Криму після його деокупації.

Як забезпечити водою Запорізьку АЕС після деокупації? Повноцінний запуск станції після деокупації неможливий без відновлення Каховського водосховища.

Як забезпечити річкове судноплавство Дніпром? Наразі глибина на місці Каховського водосховища — до 2 м проти 16 м водосховища.