Жителька Миколаєва поскаржилась на занедбаний стан частини парку «Спортивний», що біля спорткомплексу «Надія». Після сильної негоди зруйновано бордюри, а весь бруд намивається з проїжджої частини.

Про це написала Людмила Гончарук на своїй сторінці в Facebook.

За словами місцевої жительки неможливо нормально пройти по пішохідній зоні вздовж паркану спортшколи «Надія», аже це місце не прибирається ніколи.

— Є в нашому місті чудовий парк «Спортивний». Тільки от чомусь невелику його частину, розташовану по вул. Спортивній, від номера 21 і далі до Леваневців, утримувати в чистоті не прийнято. Пішохідна зона вздовж паркану спортшколи «Надія» не прибирається ніколи. Після двох злив там пройти дуже складно. Бруд намивається з газонів, розташованих уздовж проїжджої частини. Бордюр, частково зруйнований, через нього потоки води несуть бруд на пішохідну доріжку. Поребрики цієї доріжки замилені брудом, на доріжці сміття неміряно. Допоможіть навести лад, – Людмила Гончарук.

Нагадаємо, що в Інгульському районі Миколаєва місцеві жителі скаржаться на підтоплення будинків під час дощів та постійний сморід.