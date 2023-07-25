У Миколаївській області зможуть погодити спроможну мережу медичних закладів тільки після припинення воєнного стану.

Про це повідомили у МОЗ України.

У реформі на даний момент задіяні ті області, де не ведуться активні бойові дії. Наразі спроможна мережа не впроваджується у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях та на території АР Крим.

«Протягом 6 місяців після припинення воєнного стану ці регіони мають подати пропозиції щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я», — зазначили в МОЗ».

На сьогодні Міністерством охорони здоров’я погоджено перелік закладів охорони здоров’я, які сформували спроможну мережу у 18 госпітальних округах. Кожна область окрім спроможної мережі також подавала 3-річні плани розвитку госпітального округу. Нині проєкти планів вже розглянуто МОЗ та надано відповідні зауваження.

Презентація спроможної мережі відбулася для керівників департаментів охорони здоров’я та керівників центрів контролю та профілактики хвороб.

—Наразі ми маємо погоджену спроможну мережу у 19 областях. Лише департамент охорони здоров’я Київської міської військової адміністрації не подав пропозиції щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров’я та проєкти планів розвитку госпітальних округів на погодження до Міністерства охорони здоров’я. Було подано лише план мережі екстреної та первинної медичної допомоги. Хочу нагадати, що саме реалізація цієї реформи дозволить раціонально розподіляти закупівлі та поставки обладнання між лікарнями, відповідно до їхньої ролі у спроможній мережі госпітального округу, — зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

Також наразі МОЗ фіналізує пропозиції щодо спроможної мережі у Волинській області. Загалом, до спроможної мережі вже увійшли 542 медзаклади спеціалізованої медичної допомоги (без урахування Волинської області та міста Києва). З них — 118 надкластерних лікарень, 149 кластерних лікарень, 275 загальних лікарень.

Нагадаємо, що 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.