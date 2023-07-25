Місто Одеської області Южне отримає нову назву. Серед варіантів запропоновано перейменувати його на Ольвію.

Як повідомляє Южненська міська рада, вже відбулося два засідання спеціальної робочої з перейменування міста.

Від містян надійшло на розгляд 37 варіантів назв. Загалом збір пропозицій триває до 10 вересня. За цей період у місті буде створена серія презентацій, де назви розглядатимуть за певними критеріями: обґрунтування, переклад, варіанти вимови, звучність назви, унікальність, міжнародний варіант.

Робоча група на другому засіданні переглянула першу презентацію з запропонованими назвами історичного походження:

Нова Сичавка;

Тілігул;

Аджалік;

Ольвія;

Південне;

Аненталь.

Зазначимо, що запропонована назва Ольвія не має історичного відношення до Одеської області. Назва має давньогрецьке походження і пов'язане із давнім містом, яке знаходилося на території Миколаївської області. Крім того, місто Первомайськ Миколаївської області зараз розглядає варіант зміни назви на Ольвіопіль.

Нагадаємо, що Жителів Южноукраїнська попросили придумати альтернативний варіант для перейменування міста.

Також повідомляллся, що Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови. Таке рішення прийняла Національна комісія зі стандартів державної мови на своєму засіданні 22 червня.