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Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації витратить мільйон гривень на запобігання пожеж на об’єктах природно-заповідного фонду області.

Як пишуть «НикВести», про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Переможці тендеру мають доглядати за мінералізованими смугами та протипожежними розривами. Зазначається, що тендер розділено на лоти в залежності від району.

На проведення профілактичних протипожежних заходів на об’єктах природно-заповідного фонду в межах Баштанського району, протяжністю 224,1 кілометр, планують витратити 150 тисяч гривень.

На 193 кілометри природно-заповідного фонду в межах Вознесенського та Первомайського районів заплановано витратити 50 тисяч гривень.

На протипожежні заходи у Миколаївському району протяжністю 760 кілометрів заплановано 700 тисяч гривень, а на 123 кілометри заповідного фонду у Первомайському районі витратять 100 тисяч гривень.

Наразі триває процес подання пропозицій від учасників тендеру на перший лот по Баштанському районі. Переможця оберуть на аукціоні 2 серпня.

Раніше повідомлялося, що на території окупованої Кінбурнської коси вже другий місяць поспіль не вщухають пожежі.

Також нагадаємо, що на Миколаївщині замінованість території ускладнює гасіння пожеж. Під час гасіння детонують боєприпаси.

З початку 2023 року миколаївським рятувальникам довелося гасити понад тисячу пожеж, в яких загинуло 34 жителі області.