У понеділок, 24 липня, відзначив свій 101 день народження мешканець Миколаєва Георгій Дмитрієнко.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Працівники Міського територіального центру соціального обслуговування Інгульського району привітали миколаївського довгожителя зі святом та подякували за багаторічну сумлінну працю.

Також у міській раді розповіли про складний життєвий шлях іменинника.

Він пройшов усю Другу світову війну та мав бойові поранення. Після звільнення зі служби повернувся до Миколаєва та багато років трудився столяром на суднобудівному заводі.

Як повідомлялось раніше, у Львові відзначили 114-у річницю народження лідера ОУН Степана Бандери.