Миколаївська спортсменка Софія Чорноморова здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу з бадмінтону серед осіб з вадами слуху.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що змагання проходили з 19 до 24 липня у місті Пара-ді-Мінас, Бразилія.
«В останній день чемпіонату 16-річна Софія, перемігши у важкому протистоянні, стає бронзовою призеркою», — йдеться в повідомленні.
Зокрема, тренує талановиту спортсменку Олександр Кунін.
Нагадаємо, що миколаївські боксери посіли перше, друге та третє місце на V Літній Гімназіаді України.
До того ж миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на командному чемпіонаті України з велосипедного спорту.
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Миколаївська спортсменка Софія Чорноморова здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу з бадмінтону серед осіб з вадами слуху.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що змагання проходили з 19 до 24 липня у місті Пара-ді-Мінас, Бразилія.
«В останній день чемпіонату 16-річна Софія, перемігши у важкому протистоянні, стає бронзовою призеркою», — йдеться в повідомленні.
Зокрема, тренує талановиту спортсменку Олександр Кунін.
Нагадаємо, що миколаївські боксери посіли перше, друге та третє місце на V Літній Гімназіаді України.
До того ж миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на командному чемпіонаті України з велосипедного спорту.