Миколаївська спортсменка Софія Чорноморова здобула бронзову медаль на Чемпіонаті світу з бадмінтону серед осіб з вадами слуху.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що змагання проходили з 19 до 24 липня у місті Пара-ді-Мінас, Бразилія.

«В останній день чемпіонату 16-річна Софія, перемігши у важкому протистоянні, стає бронзовою призеркою», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, тренує талановиту спортсменку Олександр Кунін.

Нагадаємо, що миколаївські боксери посіли перше, друге та третє місце на V Літній Гімназіаді України.

До того ж миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на командному чемпіонаті України з велосипедного спорту.