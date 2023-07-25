Російський уряд продовжив терміни відновлення Кримського мосту після атак у жовтні та липні до 31 грудня 2023 року.

Про це свідчить розпорядження уряду РФ.

Зазначимо, що після вибуху на Кримському мості у жовтні росіяни планували його відновити до 1 липня.

При цьому після атаки 17 липня загарбники заявляли, що хочуть повноцінно запустити двосторонній рух Кримським мостом у листопаді.

Тепер вони продовжили термін відновлення мосту до 31 грудня.

Додамо, що згідно з розпорядженням російського Кабміну, єдиним виконавцем робіт з відновлення Кримського мосту призначено «Нижньоангарськтрансбуд». Компанія може залучати співвиконавців за умови, що 50% робіт виконає самостійно.

Нагадаємо, 17 липня на Кримському мості пролунали вибухи. РосЗМІ повідомляли, що було зруйновано один проліт у бік Тамані, а ще один у напрямку Керчі було пошкоджено. Атака призвела до порушення автомобільного руху мостом. Повноцінний рух досі не відновлено.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст є метою українських захисників. Він додав, що він має бути нейтралізований, оскільки окупанти використовують його для війни.