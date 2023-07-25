У підвальному приміщенні Вознесенського закладу дошкільної освіти №12 «Світлячок» облаштують укриття для дітей та працівників.

Про це йдеться в тендері, опублікованому на сайті ProZorro.

Витратити на роботи планують 1 мільйон 9 тисяч 354 гривні. Аукціон пройде 7 серпня. Переможець повинен буде закінчити ремонт до 31 жовтня поточного року.

Передбачається, що підрядник виконає роботи з облаштування освітлення, відремонтує сходи та підлогу, а також облаштує каналізацію.

Нагадаємо, на Миколаївщині проведено повторну масштабну перевірку бомбосховищ та укриттів, за результатами якої виявлено «ще більше проблем».

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що влада в регіонах має всі ресурси, аби привести до ладу укриття.

Як повідомлялося, Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по всій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.