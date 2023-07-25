



Німецька збройова група Rheinmetall передасть Україні дві системи протиповітряної оборони Skynex. Компанія оцінює їхню вартість у 182 мільйони євро.

Про це йдеться в заяві Rheinmetall.

У німецькій компанії зазначають, що передача Україні двох 35-мм зенітних гарматних комплексів ближньої дії Skynex та боєприпасів до них запланована на другу половину 2023 року.

Там додають, що самі системи встановлять на нові військові вантажівки Rheinmetall HX 8x8. Водночас серед боєприпасів Збройні сили Україні отримають програмовані снаряди з повітряним підривом Ahead.

Крім цього, Rheinmetall повідомила, що до України також прибуде перша партія 35-мм боєприпасів для зенітних установок Gepard. Водночас до кінця літа Збройні сили України отримають у користування додаткові 20 бойових машин піхоти Marder.

Там також відзвітували стосовно постачання вантажівок власного виробництва. У повідомленні йдеться про передачу 26 одиниць.

Раніше повідомлялось про те, що система ППО IRIS-T для України зараз на стадії виробництва і буду готова наприкінці літа.