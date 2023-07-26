Литва, Латвія та Естонія мають пʼять портів, які можна було б використовувати для експорту українського зерна.
Про це 25 липня повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс.
— У країнах Балтії є пʼять портів, які можна було б використовувати для безпечного експорту значно більшої кількості українського зерна. Ми офіційно пропонуємо, щоб Європейська комісія допомогла нам збільшити пропускну спроможність залізниць на Балтійському шляху, – написав Ландсбергіс.
Нагадаємо, 17 липня Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». У російському МЗС поскаржилися, що жодну з вимог Росії не було виконано.
Після чого РФ почала щодня обстрілювати Одеську та Миколаївську області як з моря, так й з повітря. Українським Силам ППО вдається збити більшість ворожих ракет, однак є й влучання у портову інфраструктуру областей. Зокрема, ворог обстрілював регіони 18 липня, 19 липня, 20 липня, 21 липня, 22 липня, 23 липня та 24 липня.
Крім того, російські окупаційні війська можуть продовжити ракетні атаки на Одеську та Миколаївську області, щоб завдавати удари по портовій інфраструктурі.
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Литва, Латвія та Естонія мають пʼять портів, які можна було б використовувати для експорту українського зерна.
Про це 25 липня повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс.
— У країнах Балтії є пʼять портів, які можна було б використовувати для безпечного експорту значно більшої кількості українського зерна. Ми офіційно пропонуємо, щоб Європейська комісія допомогла нам збільшити пропускну спроможність залізниць на Балтійському шляху, – написав Ландсбергіс.
Нагадаємо, 17 липня Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». У російському МЗС поскаржилися, що жодну з вимог Росії не було виконано.
Після чого РФ почала щодня обстрілювати Одеську та Миколаївську області як з моря, так й з повітря. Українським Силам ППО вдається збити більшість ворожих ракет, однак є й влучання у портову інфраструктуру областей. Зокрема, ворог обстрілював регіони 18 липня, 19 липня, 20 липня, 21 липня, 22 липня, 23 липня та 24 липня.
Крім того, російські окупаційні війська можуть продовжити ракетні атаки на Одеську та Миколаївську області, щоб завдавати удари по портовій інфраструктурі.