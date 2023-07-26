Найближчими днями Верховна Рада знову продовжить воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Він нагадав, що це буде вже восьме голосування за воєнний стан із початку повномасштабної війни.

Термін дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні спливає 18 серпня. Ярослав Желєзняк прогнозує, що цього разу воєнний стан і мобілізація, швидше за все, теж будуть продовжені на 90 днів — тобто до 15 листопада 2023 року.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.