У селі Широке в Миколаївській області відновили сімейну амбулаторію, яку під час бойових дій пошкодили російські військові.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Ще від початку війни амбулаторія обслуговувала мешканців трьох територіальних громад, дві з яких — Снігурівська та Горохівська — знаходилися під тимчасовою окупацією до листопада минулого року, а сам медичний заклад був у зоні ведення активних бойових дій.

Амбулаторія зазнала значних ушкоджень: була розбита покрівля, вікна, двері, внутрішні перестінки та стеля.

«Після звільнення територій від окупантів, завдяки партнерам та благодійним організаціям, вже у травні 2023 року у закладі вдалося повністю замінити вікна та здійснити поточний ремонт. Зараз амбулаторія функціонує та надає медичну допомогу мешканцям області, однак ще потребує додаткового облаштування меблями та обладнанням», — повідомили в МОЗ.

Там додали, що від початку повномасштабної війни на Миколаївщині відновлені 50 будівель медзакладів, ще 70 — відновлені частково.

Загалом в Україні протягом 17 місяців повномасштабної війни було пошкоджено 1 тисячу 389 об’єктів медзакладів та 186 — зруйновані вщент. 343 об’єкти медзакладів вдалося відновити повністю та ще 414 — відновлені частково.

Нагадаємо, що найбільше відновлених медзакладів – на Миколаївщині, Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині,