Жителі Миколаєва, чиї будинки постраждали внаслідок російської агресії відмовляються виселятися з квартир і не дають можливості почати їхнє відновлення.

Про це на брифінгу 26 липня розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він повідомив, що жителі багатоповерхівок не довіряють міській владі, і не дають дозвіл на руйнування та відбудову своїх осель.

— Приходимо у 4-під’їздний будинок, два під'їзди зруйновано, потрібно їх розібрати. Експертиза показує, що можна добудувати на фундаменті цього будинку відновлені два під'їзди, скріпити їх і запустити в експлуатацію. Але для цього треба відселити людей на випадок аварійної ситуації. Люди відмовляються відселятися і відмовляються від того, щоб будинки були розібрані. Вони вважають, що на території цих будинків хтось з миколаївської влади планує собі збудувати котеджі, — сказав мер.

Олександр Сєнкевич звернувся до мешканців міста з проханням взаємодіяти з владою, за його словами, затягування цієї ситуації, наносить шкоду не тільки пошкодженому житлу, а й загалом репутації міста.

— Я хочу публічно призвати цих людей до здорового глузду, якщо ви хочете, щоб ваше житло було відновлене і ви жили в повноцінних будинках, ви повинні допустити міські служби до розбору зруйнованих будинків і їх відбудови за бюджетні кошти. Дозвольте нам, відновити ваше житло, прибрати будівельне сміття, — закликав міський голова

Нагадаємо, що Миколаївщина – у пʼятірці областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновленя» подали найбільше – 1555. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновення».