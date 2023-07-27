Міністерство освіти, науки та спорту частково профінансує навчання на бакалавраті та магістратурі в Литві 350 українських студентів в рамках продовження допомоги українським біженцям.

Про це інформує LRT.

Повідомляється, що Вільнюс сплатить 60 відсотків нормативної вартості навчання для українців, а решту покриють вищі навчальні заклади, де на 2023-2024 навчальний рік українським студентам-першокурсникам виділили загалом майже 643 тисячі євро.

Також зазначається, що студенти отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 300 євро, щоб покрити основні потреби на проживання та придбання матеріалів для навчання.

Уточнюється, що українські випускники, які отримали атестат про повну загальну середню освіту в Литві, матимуть пріоритет при вступі до вишів країні, тоді як абітурієнтам, які здобули середню освіту в Україні, потрібно мати відповідний атестат та скласти український вступний іспит.





За рішенням влади, українці, які бажають отримати державну підтримку на навчання в Литві, мають право подавати документи на вступ безпосередньо до одного або декількох вишів і брати участь в оголошених ними конкурсах.