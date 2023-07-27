Міністерство освіти, науки та спорту частково профінансує навчання на бакалавраті та магістратурі в Литві 350 українських студентів в рамках продовження допомоги українським біженцям.
Про це інформує LRT.
Повідомляється, що Вільнюс сплатить 60 відсотків нормативної вартості навчання для українців, а решту покриють вищі навчальні заклади, де на 2023-2024 навчальний рік українським студентам-першокурсникам виділили загалом майже 643 тисячі євро.
Також зазначається, що студенти отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 300 євро, щоб покрити основні потреби на проживання та придбання матеріалів для навчання.
Минулого навчального року майже 800 українців були прийняті на бакалаврські програми та близько 220 — на магістерські програми в Литві. 13 українців вступили до аспірантури та четвер — до резидентури.
Нагадаємо, у Миколаєві планують з вересня відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання, чи залишитись онлайн вдома.
Раніше повідомлялося, що з 1 вересня Міністерство освіти та науки України рекомендує вищим навчальним закладам та коледжам, які не розташовані в зонах бойових дій перейти на очний формат навчання. «НикВести» вирішили дізнатися, яка ситуація з підготовкою до нового навчального року у Миколаєві, скільки навчальних закладів може працювати та за яких умов, чи готові діти повертатися за парти.
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Міністерство освіти, науки та спорту частково профінансує навчання на бакалавраті та магістратурі в Литві 350 українських студентів в рамках продовження допомоги українським біженцям.
Про це інформує LRT.
Повідомляється, що Вільнюс сплатить 60 відсотків нормативної вартості навчання для українців, а решту покриють вищі навчальні заклади, де на 2023-2024 навчальний рік українським студентам-першокурсникам виділили загалом майже 643 тисячі євро.
Також зазначається, що студенти отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 300 євро, щоб покрити основні потреби на проживання та придбання матеріалів для навчання.
Минулого навчального року майже 800 українців були прийняті на бакалаврські програми та близько 220 — на магістерські програми в Литві. 13 українців вступили до аспірантури та четвер — до резидентури.
Нагадаємо, у Миколаєві планують з вересня відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання, чи залишитись онлайн вдома.
Раніше повідомлялося, що з 1 вересня Міністерство освіти та науки України рекомендує вищим навчальним закладам та коледжам, які не розташовані в зонах бойових дій перейти на очний формат навчання. «НикВести» вирішили дізнатися, яка ситуація з підготовкою до нового навчального року у Миколаєві, скільки навчальних закладів може працювати та за яких умов, чи готові діти повертатися за парти.