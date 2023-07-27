Олена Зеленська вшанувала пам'ять загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу, який стався 14 липня минулого року. Під час трагедії загинуло 29 осіб.

Світлини свого візиту вона опублікувала в Instagram.

До меморіалу люди принесли багато іграшок і квітів.

«Голуби, які здіймаються в небо. На кожній фігурці — фото та розповідь про людину, яка вже ніколи не пройде цими вулицями», — написала перша леді у дописі.

Також вона додала, що тепер пам’ять про них втілилася в голубах і у 29 сакурах, висаджених навколо пам’ятника. Є птах та дерево і для 4-річної Лізи, яка стала однією із жертв цієї трагедії.

«Того страшного дня російські воєнні злочинці вдарили «Калібрами» в самісінький центр міста, убивши перехожих, спаливши медичний центр із лікарями й пацієнтами», — зазначила Олена Зеленська.

Олена Зеленська розповіла, що площу, де сталася трагедія, відновили частково і додала, що не будуть відновлювати посічений уламками літак, який розташований у центрі площі.

«Нехай залишається як є — як нагадування про те, якому нелюдському, варварському злу опирається Україна, і про те, що його зрештою переможуть українці», — підсумувала вона.

Нагадаємо, по Вінниці був завданий ракетний удар, постраждав центр міста.

Президент Володимир Зеленський назвав терактом ракетний удар російських загарбників по Вінниці, внаслідок якого загинули (як було відомо на той час) 12 людей, серед яких маленька дитина.