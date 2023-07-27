У Миколаївській області сьогодні вдалося відновити 27,4% від усієї інфраструктури, що постраждала внаслідок повномасштабної війни.

Про це на брифінгу 26 липня розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає кореспондент «НикВести».

Він наголосив, що Миколаївська область наразі є лідером за кількістю та якістю відновлення пошкоджених об’єктів.

— У нас відсоток дуже гарний, тому що публічно Миколаїв був у всіх на слуху. Найбільше відновлено об’єктів ЖКГ, мостів та доріг, — сказав Віталій Кім.

Він наголосив на важливості підтримки проектів відновлення іноземними партнерами. У підсумку очільник ОВА додав, що за його підрахунками, від міжнародних донорів Миколаївщина отримала близько 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, уряд виділив 3,5 мільярди гривень на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень у восьми областях України. За інформацією мовного омбудсмена Тараса Креміня, у списку також — будівництво школи №1 у Березнегуватській громаді та відбудова дитсадків.

Раніше Миколаївщина отримала 626,8 мільйона гривень на реконструкцію та будівництво ще п’яти об’єктів.

Також повідомлялося, що Агентство відновлення та розвитку України візметься за проекти по відновленню зруйнованої внаслідок російського вторгнення інфраструктури у 11 регіонах, зокрема в Миколаївській області.