Російські окупанти вночі, 27 липня, атакували Україну іранськими дронами та ракетами «Калібр», українським захисникам вдалося знищити 8 ворожих безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.
Усього вночі було зафіксовано два пуски крилатих ракет із підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе «Shahed-136/131» з напрямку.
«Калібри» атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, уразити не вдалося, є пошкодження та постраждалі. Щодо «Шахедів» — то усі вісім знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей», — йдеться у повідомленні.
Крім того, за минулу добу авіація Повітряних Сил завдала 11 авіаційних ударів по об’єктах російських окупантів та місцях зосередження особового складу і військової техніки окупаційних військ.
Нагадаємо, що З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 244 270 окупантів, з яких 590 солдатів — за минулу добу, 26 липня.
Також повідомлялося, що українські захисники протягом дня 26 липня збили 36 повітряних цілей.
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Російські окупанти вночі, 27 липня, атакували Україну іранськими дронами та ракетами «Калібр», українським захисникам вдалося знищити 8 ворожих безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.
Усього вночі було зафіксовано два пуски крилатих ракет із підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе «Shahed-136/131» з напрямку.
«Калібри» атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, уразити не вдалося, є пошкодження та постраждалі. Щодо «Шахедів» — то усі вісім знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей», — йдеться у повідомленні.
Крім того, за минулу добу авіація Повітряних Сил завдала 11 авіаційних ударів по об’єктах російських окупантів та місцях зосередження особового складу і військової техніки окупаційних військ.
Нагадаємо, що З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 244 270 окупантів, з яких 590 солдатів — за минулу добу, 26 липня.
Також повідомлялося, що українські захисники протягом дня 26 липня збили 36 повітряних цілей.