Російські окупанти вночі, 27 липня, атакували Україну іранськими дронами та ракетами «‎Калібр»‎, українським захисникам вдалося знищити 8 ворожих безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Усього вночі було зафіксовано два пуски крилатих ракет із підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе «‎Shahed-136/131»‎ з напрямку.

«‎Калібри»‎ атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, уразити не вдалося, є пошкодження та постраждалі. Щодо «‎Шахедів»‎ — то усі вісім знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей»‎, — йдеться у повідомленні.

Крім того, за минулу добу авіація Повітряних Сил завдала 11 авіаційних ударів по об’єктах російських окупантів та місцях зосередження особового складу і військової техніки окупаційних військ.

Нагадаємо, що З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 244 270 окупантів, з яких 590 солдатів — за минулу добу, 26 липня.

Також повідомлялося, що українські захисники протягом дня 26 липня збили 36 повітряних цілей.