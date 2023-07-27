Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше проти Томоко Акане та двох інших суддів, а також прокурора МКС Каріма Ахмада Хана Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи щодо «притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності» та «готування до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом».

Нагадаємо, ще у 2014 та 2015 роках Україна звернулася до МКС із запитами щодо розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених на території України. У 2022 році ухвалили необхідні зміни до законодавства, які дозволили Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду повноцінно здійснювати розслідування в Україні. Найближчим часом представництво Офісу прокурора МКС запрацює в Україні.

Після вручення Володимиру Путіну ордеру на арешт, Офіс генпрокурора України заявив, що тепер за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду — це стосується країн, які ратифікували Римський статут (це міжнародний договір, на основі якого заснували Міжнародний кримінальний суд. США, Росія, Ізраїль і Північний Судан спочатку поставили свої підписи, але згодом передумали й відкликали їх, – прим.). Загалом Україна зафіксувала депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, реальна цифра може бути значно більшою. Повернути вдалось 308 дітей.

Пізніше Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.