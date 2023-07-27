Керівництво Кривоозеорської селищної ради змусили провести конкурс на обрання компанії для вивезення відходів. До цього чотири місяці сміття вивозило комунальне підприємство.

Про це повідомили Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Зазначається, що з лютого 2022 року по 22 червня 2023 року у Кривоозерській селищній територіальній громаді комунальне підприємство «Добробут» займалося питаннями вивезення побутового сміття без конкурсу, що суперечить законодавству.

«Відсутність конкурсного змагання та конкуренції під час обрання надавача послуг звільняє суб’єктів господарювання від необхідності пропонувати кращі умови, якість та ціну», — йдеться у повідомленні.

Тому у червні Кривоозерська селищна рада була змушена провести конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Раніше повідомлялося, що Первомайська міська рада прийняла рішення про збільшення тарифу на вивезення сміття. Тепер тариф за вивезення одного кубічного метра твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів складає 186,36 гривень.

Також нагадаємо, що адміністрації районів у поточному році витратять на збір та вивезення сміття в Миколаєві понад 48,9 мільйона гривень.