З окупованого росіянами Маріуполя вивезли на підконтрольну Україні територію ще одну дитину. Хлопчика відправили у Київ.

Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

— Сьогодні день почався гарною новиною. Ще одного хлопця вивезли з окупованого Маріуполя. Владислав росте без батьків, — зазначила вона.

За словами Верещук, Владислав опинився в окупації у лютому минулого року. З того моменту він не полишав надії повернутися на підконтрольну територію.

— Його шлях був довгим і непростим, але, зрештою, він тут, з нами в Києві. Щиро дякую волонтерам і всім, завдяки кому Владислав сьогодні в безпеці, — додала міністр.

Нагадаємо, станом на червень, з початку повномасштабної війни Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вдалося повернути 373 дитини, незаконно вивезені на територію Росії.

Загалом, Росія могла вивезти з України 200-300 тисяч дітей.