Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич підтримав олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан, яка після перемоги у поєдинку на чемпіонаті світу відмовилась потиснути руку росіянці.

Свою думку він написав у Telegram.

Мер Миколаєва зазначив, що вчинок Ольги Харлан повинен вкотре нагадати всім російським спортсменам, що їхня країна — терорист.

— Ольга Харлан. Гідний вчинок і вірність своєму народові. Тобою пишається Миколаїв! Тобою пишається Україна! Російські спортсмени мусять памʼятати: вони — представники країни-терористки, під яким би прапором вони не виступали.Міжнародній федерації фехтування — ганьба, – зазначив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що Ольга Харлан перемогла на Чемпіонаті світу-2023 з фехтування в Мілані представницю РФ Анну Смирнову, яка виступала під нейтральним прапором з рахунком 15:7. Після завершення сутички українка відмовилася потиснути руку росіянці. Коли Анна Смирнова простягнула руку до миколаївської спортсменки, та у відповідь витягнула шаблю, щось їй сказала та пішла з доріжки.

Анна Смирнова вирішила дочекатися рукостискання, оскільки без нього за регламентом поєдинок може вважатися незавершеним. Організатори навіть принесли їй стілець. У результаті представниця країни-агресора просиділа майже годину та пішла з майданчика, так і не дочекавшись рукостискання.

Зазначимо, що за правилами FIE, Ользі Харлан загрожувала дискваліфікація та зняття з турніру. Але судді вирішили, що Ольга Харлан перемогла у двобої та пройшла до наступного раунду.

Згодом, Ольгу Харлан все-таки дискваліфікували зі змагань чемпіонату світу.