Завтра, 28 липня, на Миколаївщині очікуються значні дощі з грозами.

Про це повідомив Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Як вони зазначають, вночі та вранці очікується шквальний вітер, 15-20 м/с.

Це жовтий рівень небезпечності.

Нагадаємо, у Миколаєві нещодавно пройшла сильна злива, через яку затопило дороги. В деяких районах внаслідок підтоплень утворилися затори. Також місцями повалило дерева.