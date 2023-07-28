Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 28 липня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 тисячі 830 військових.

Також за добу Сили оборони знищили 11 дронів та 30 артсистем, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 28 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 244830 (+560) осіб ліквідовано;

осіб ліквідовано; танків — 4190 (+4) одиниць;

одиниць; бойових броньованих машин — 8161 (+14) одиниця;

одиниця; артилерійських систем — 4775 (+30) одиниць;

одиниць; РСЗВ — 698 одиниць;

засоби ППО — 458 (+1) одиниць;

одиниць; літаків — 315 одиниць;

гелікоптерів — 311 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4007 (+11) одиниць;

одиниць; крилаті ракети — 1347 одиниць;

кораблі /катери — 18 ододиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7240 (+11) одиниць;

одиниць; спеціальна техніка — 709 (+1) одиниць.

Раніше очаківські спецпризначенці показали свою роботу по окупантах.