Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 28 липня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 тисячі 830 військових.
Також за добу Сили оборони знищили 11 дронів та 30 артсистем, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 28 липня орієнтовно склали:
Раніше очаківські спецпризначенці показали свою роботу по окупантах.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 28 липня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 тисячі 830 військових.
Також за добу Сили оборони знищили 11 дронів та 30 артсистем, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 28 липня орієнтовно склали:
Раніше очаківські спецпризначенці показали свою роботу по окупантах.