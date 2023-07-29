Киянка Лаура Побігушка у свої півтора року встановила рекорд з найдовшого дитячого волосся.

Як пише «Вечірній Київ», довжина її волосся складає вже понад 51 сантиметр.

Офіційна фіксація волосся відбулась у київський перукарні, куди спеціально були запрошені перукарі, які забезпечили абсолютно рівне волосся у дівчинки, щоб експерти здійснили точні до міліметра заміри.

Мама юної рекордсменки розповіла, що жодних особливих засобів для догляду за волоссям вони не використовували, це генетична спадковість.

За її словами, коли донька народилась, лікарі були вражені довжиною та густотою її волосся, яку вона зберегла й донині.

Нагадаємо, діти з інвалідністю встановили рекорд України пропливши гірською річкою.